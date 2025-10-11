На Одещині затримали п’ятьох підписників телеграм-каналу, що вів до кордону з Придністров’ям

Прикордонники Подільського загону затримали п’ятьох мешканців різних регіонів України, яких адміністратор телеграм-каналу за криптовинагороду спрямовував на незаконний перетин українсько-молдовського кордону через Подільський район Одеської області. За його порадами чоловіки навіть придбали військове обмундирування, аби бути «менш помітними».

Як повідомила Державна прикордонна служба України, оперативники встановили, що затримані рухалися в напрямку придністровського сегменту кордону, виконуючи інструкції організатора — адміністратора одного з телеграм-каналів. Той рекомендував перетинати межу поза пунктами пропуску саме на Одещині, а для маскування радив спорядитися камуфляжем, берцями та рюкзаками. За «сервіс» з незаконного переправлення до Молдови адмін отримував із кожного по 10–12 тисяч доларів США на криптогаманець.

Щодо мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської областей складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Матеріали справ спрямовано до суду.

