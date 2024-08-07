На Одещині заступник командира військової частини організував для військових “дистанційну службу”

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області, який брав участь в організації ухилення окремих військовослужбовців від несення служби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Заступник командира організував схему, за якою деякі військовослужбовці залишались удома, а за документами – перебували на службі та отримували за це виплати.

Свої зарплати військові віддавали організаторам схеми. За попередніми даними, фігуранти встигли оформити понад 20 людей та отримали від них близько 20 мільйонів гривень.

2 серпня правоохоронці затримали заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців. Під час обшуків у них знайшли зброю, боєприпаси, наркотики та понад 118 тисяч доларів.

Під час обшуків у затриманих вилучили гроші, наркотики та зброю / Фото: ДБР

Заступнику командира військової частини повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень та у пособництві в ухиленні від несення військової служби (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю внести 20 мільйонів гривень застави.