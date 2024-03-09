На Одещині вбито військового

У місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У скоєному він зізнався.

“Фігуранта ми затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішуємо питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років”, – зазначив очільник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника.