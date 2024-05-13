На Одещині в ТЦК за відстрочку від мобілізації вимагали 300 літрів пального

В Одеській області затримали військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють у вимаганні хабаря за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію.

Як повідомила у поліції, за відстрочку він вимагав 300 літрів пального.

І хоч чоловік мав законне право на відстрочку, військовослужбюовець ТЦК наполягав, що видача довідки залежить саме від нього, тобто від того, чи отримає він хабар, пояснили у поліції.

Підозрюваного затримали, коли він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного й отримав за цю “послугу” гроші в сумі 15 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна

За клопотанням поліціянтів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.