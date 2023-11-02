Кримінал

На Одещині “ухилянтів” перевозили до кордону у кареті “швидкої”

2 Листопада 2023 10:35
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Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон на Одещині. Ділки перевозили чоловіків до кордону у кареті «швидкої».

Про це повідомили СБУ та Нацполіція.

За даними слідства, для «трансферу» клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. Місцем збору «ухилянтів» визначили місто Ізмаїл. 

До Ізмаїла з Одеси чоловіків перевозили, зокрема, у комендантську годину. Прикриття під виглядом швидкої дозволяло їм їздити в обхід блокпостів. Вже у так званій зеленці ближче до кордону «ухилянтів» зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

Коштувала така послуга від 4,8 тисячі доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Правоохоронці зупинили таку «карету швидкої допомоги» на міжнародній трасі «Одеса-Рені». Вона з проблисковими маячками везла до кордону двох «ухилянтів».

Затримали і самих організаторів: ними виявились громадяни Молдови та Узбекистану з посвідками на тимчасове проживання в Україні та житель Болградського району Одещини.

Наразі всім трьом організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.


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