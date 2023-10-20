Кримінал

На Одещині судитимуть гвалтівника малолітньої дитини

20 Жовтня 2023 16:14
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одеса

На Одещині правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який гвалтував дитину та знімав з нею порнографічні відео.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, ще у 2021 році правоохоронці виявили 19-річного мешканця Одеського району, який вчиняв дії сексуального характеру відносно малолітньої місцевої жительки.

“В мобільному телефоні фігуранта, який слідчі направили на комп’ютерно-технічну експертизу, спеціалісти виявили відео-файли, що містили сцени дитячої порнографії. Серед різних відео, які зловмисник завантажив з мережі Інтернет, був також і медіа-файл за участі його малолітньої односельчанки, який до того ж він розповсюдив серед своїх знайомих. Правоохоронці встановили, що молодик, скориставшись складними життєвими обставинами сім’ї, у якій проживала дівчинка, за незначну винагороду знімав її в сексуальних сценах”, – розповіли в Нацполіції області.

Там також додали, що через нові обставини слідчі розпочали кримінальне провадження за частинами 1 та 3 статті 301-1 КК України та, за наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження та у виготовленні, умисному зберіганні, розповсюдженні дитячої порнографії. 

Зараз чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 12 років в’язниці.


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