На Одещині підлітки розважалися та пропонували сходити в туалет на алеї загиблим воїнам

В Одеській області у селищі Іванівка група підлітків розважалася на Алеї Слави загиблим героям. Одній дівчині захотілося в туалет, тоді її друзі запропонували справити потребу біля стендів зі світлинами військових, загиблих у російсько-українській війні.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Напередодні в одному з місцевих Telegram-каналів опублікували відео, на якому одна дівчина каже, що «хоче в туалет». За кадром її друзі радять «полити квіточки покійників». Дівчина визнає, що це неповага. Далі можна побачити, що підлітки розважаються у пам’ятному місці.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили це відео та з’ясували обставини події.

За даними поліціянтів, подія сталася 23 вересня близько 20 години за участю трьох неповнолітніх — двох дівчат і хлопця.

У поліції заявили, що склали на двох дівчат адміністративні протоколи за дрібне хуліганство — ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, — які вже скерували до суду.

За дрібне хуліганство можна отримати покарання у вигляді штрафу розміром 3-7 неоподаткованих мінімальних доходів, громадські (40-60 годин) або виправні роботи (1-2 місяці) чи арешт на 15 діб.

З підлітками та їхніми батьками також провели профілактичну бесіду.

Крім того, поліціянти перевіряють, чи не продавали працівники місцевого магазину неповнолітнім алкоголь. У разі підтвердження цього факту щодо них складуть матеріали за ст. 156 КУпАП.