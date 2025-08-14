На Одещині охоронець спортивної школи очолив агентурну мережу ФСБ: зловмисники готували нові обстріли

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ на об’єкти оборонної інфраструктури на півдні України. Затримано очільника групи та трьох учасників.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисники збирали для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки окупантів в обхід української ППО.

Як встановило розслідування, резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова.

“За інструкцією ФСБ резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину — продавчиню в місцевому магазині. Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони”, — розповіли в СБУ.

У побутових розмовах агенти випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині. Зібрану інформацію передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 114-2 — поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.