На Одещині колишній прикордонник переправляв військовозобов’язаних до Придністров’я

Колишньому інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Згідно з матеріалами слідства, колишній прикордонник, маючи доступ до службової інформації про ділянки державного кордону, організував переправлення осіб призовного віку через кордон.

Наприкінці січня 2025 року він запропонував 36-річному чоловіку незаконно перетнути кордон України до Придністров’я за 7000 доларів США.

“За такі кошти він пообіцяв чоловіку безпечне та безперешкодне переправлення через державний кордон, в обхід офіційних пунктів пропуску до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки”, – йдеться у повідомленні.

Діючи за детальними вказівками підозрюваного, який наголошував, що не вперше цим займається, чоловік оселився в одному з готелів міста Кодима, звідки вони вдвох мали пішки дійти до ділянки за 2 км до державного кордону, в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів.

Підозрюваний та його клієнт дійшли до готелю в Кодимі, де було узгоджено умови “транспортування”. Після отримання коштів підозрюваного затримали правоохоронці.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 242 240 гривень.