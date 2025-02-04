Кримінал

На Одещині колишній прикордонник переправляв військовозобов’язаних до Придністров’я
4 Лютого 2025 09:48
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Колишньому інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Згідно з матеріалами слідства, колишній прикордонник, маючи доступ до службової інформації про ділянки державного кордону, організував переправлення осіб призовного віку через кордон.

Наприкінці січня 2025 року він запропонував 36-річному чоловіку незаконно перетнути кордон України до Придністров’я за 7000 доларів США.

“За такі кошти він пообіцяв чоловіку безпечне та безперешкодне переправлення через державний кордон, в обхід офіційних пунктів пропуску до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки”, – йдеться у повідомленні.

Діючи за детальними вказівками підозрюваного, який наголошував, що не вперше цим займається, чоловік оселився в одному з готелів міста Кодима, звідки вони вдвох мали пішки дійти до ділянки за 2 км до державного кордону, в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів. 

Підозрюваний та його клієнт дійшли до готелю в Кодимі, де було узгоджено умови “транспортування”. Після отримання коштів підозрюваного затримали правоохоронці.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 242 240 гривень.

Колишньому інспектору прикордонної служби ДПСУ повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

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