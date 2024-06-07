Кримінал

На Одещині 17-річний юнак продавав підроблену “Дію”
7 Червня 2024 18:48

В Одеській області викрили 17-річного хлопця, який продавав підроблений застосунок “Дія”.

Як повідомили в Кіберполіції, фейковий додаток візуально повністю дублював діалогове вікно мобільного застосунку “Дія”, та надавав користувачу можливість змінювати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, стать, фотокартку тощо.

“Вирішивши підзаробити, неповнолітній правопорушник створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На пропозицію відгукнулися троє юнаків, 17-ти та 20-ти років, які перерахували на вказану зловмисником банківську картку по 100 гривень і отримали бажаний файл для інсталяції”, – йдеться у повідомленні.

Всі троє покупців пояснили, що придбали його задля розваги.

Правоохоронці повідомили хлопцю про підозру за ч. 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України — збут підробленого офіційного документа, який видається установою та надає права або звільняє від обов’язків. Юнаку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.


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