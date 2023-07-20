Суспільство

На об’єктах, пов’язаних з Київміськбудом проводяться перевірки

20 Липня 2023 09:54
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поліція, київ

На обʼєктах, повʼязаних з “Київміськбуд”, правоохоронні органи проводять слідчі дії. 

Про це повідомив президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір. 

“Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з “Київміськбуд”. Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо”, – зазначив Кушнір. 

Кушнір додав, що компанія працює виключно у правовому полі, тому він переконаний, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. 

Слідчі дії в “Київміськбуді”проводить Нацполіція. 

Наразі, за словами Кушніра, “Київміськбуд” продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває.


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