Суспільство

На оборону Бахмута направили елітні підрозділи ЗСУ, – британська розвідка

4 Березня 2023 13:42
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зсу, розвідка британії, бахмут

Україна укріплює Бахмут на Донеччі елітними підрозділами ЗСУ. Адже оборона міста зазнає все більш серйозного тиску. У Бахмуті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Про повідомило Міністерство оборони Великоъ Британії.

Українська оборона Бахмута на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, інтенсивні бої точаться в місті та навколо нього.

Регулярна російська армія та сили Групи Вагнера здійснили подальше просування до північних околиць міста, яке зараз є виступом, який утримується Україною, вразливим для атак Росії з трьох сторін.

Україна підсилює територію елітними підрозділами, і протягом останніх 36 годин два ключових мости в Бахмуті були зруйновані, включаючи життєво важливий міст, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Утримувані Україною маршрути постачання з міста стають дедалі обмеженішими.


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