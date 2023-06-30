Політика

На новому знімку військової бази в Білорусі майже 300 наметів

30 Червня 2023 21:17
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BBC отримала від компанії Planet Labs новий, набагато чіткіший за опублікований раніше супутниковий знімок військової бази під білоруським містечком Осиповичі. На ньому видно майже 300 невеликих однакових об’єктів, що щойно з’явилися, — імовірно наметів.

Моніторинговий канал «Беларускі Гаюн», перерахувавши об’єкти і припустивши, що це — армійські намети М-30 на 30 осіб, зробив висновок, що на базі під Осиповичами розбитий табір на 8000 осіб.

Про те, що на базі під Осиповичами терміново будують табір для найманців із ПВК «Вагнер», першим цього тижня повідомило місцевих жителів російське незалежне видання на еміграції «Верстка». Офіційних підтверджень чи достовірних свідчень того, що до цього нового табору переберуться саме “вагнерівці”, поки що немає.

За офіційною версією Кремля та білоруського лідера Олександра Лукашенка, після спроби заколоту 24 червня охочим найманцям із ПВК «Вагнер» буде дозволено перебратися до Білорусі. Туди ж мав виїхати і засновник ПВК Євген Пригожин, але достовірних відомостей, де він зараз перебуває, немає.

База, на якій виявлено нові об’єкти, розташована приблизно за 20 км від містечка Осиповичі, приблизно за 100 км на південний схід від Мінська і приблизно за 200 км по прямій від українського кордону.


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