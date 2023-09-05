На найближчому засіданні Ставки обговорять захист критичної інфраструктури та підготовку до зими – Данілов

Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорять питання підготовки до зими та захист об’єктів критичної інфраструктури.

Про це він сказав на Київському безпековому форумі.

На запитання, чи готова Україна до зимового періоду і чи не варто очікувати в цей період ескалації, Данілов відповів: “Те, що стосується підготовки до зими. Я можу відкрити невеличку завісу, що на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандуючого… Президент поставив завдання саме питання захисту об’єктів критичної інфраструктури, питання підготовки до зими. Воно окремо виділено питанням, і воно буде розглядатися. Тому що для нас це вкрай, вкрай важливо”.

Данілов наголосив, що українці “мають бути в людських умовах у будь-яку пору року”.

“Інше питання – коли Путін атакує не військові об’єкти, на відміну від нас, а об’єкти критичної інфраструктури, коли він робить атаки на продовольчі склади, коли він нищить те, що по військових законах не можна було нищити, реакція світу є, як на мене, доволі млявою. І я можу сказати, оці санкції, які на сьогоднішній день, звичайно, вони вже 11-й чи 12-й пакет. Їх постійно рахують, вони потужні, але майте на увазі, що будуть пролонговані їх дії в певному часі. Якщо би ці санкції розгорнули на 180 градусів і сказали, що в Росії заборонено будь-що купувати, то була б зовсім інша ситуація”, – вважає Данілов.

За його словами, “Росія за минулий рік має приріст на 20% зовнішньої торгівлі в доларовому еквіваленті”.

“А в мене питання – що ж тоді відбувається зі світом? Хто в країни-терориста щось купує? І чи не є ці країни, які ведуть з ними (росіянами – ред.) бізнес, співучасниками вбивства наших дітей? Це просте питання, нескладне, але його незручно ставити”, – сказав секретар РНБО.