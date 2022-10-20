На місці найбільшого масового поховання в Лимані виявлено тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Про це повідомили у Нацполіції України.

“Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей”, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.

“Попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз”, – зазначили в поліції..