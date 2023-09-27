На Лимансько-Куп’янському напрямку російські війська формують 12 штурмових рот

Російські окупанти на Лимансько-Куп’янському напрямку формують дванадцять штурмових рот чисельністю близько 2000 осіб.

Про це повідомив глава пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу окупанти не проводили жодних штурмів на цьому напрямку, однак і далі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію.

Він додав, що росіяни за добу 14 разів обстрілювали наші позиції, використовуючи штурмовики Су-25 і вертольоти Ка-52.

«Противник там формує свої штурмові загони, зокрема ці 12 рот штурмових з чисельністю приблизно 2 тисячі осіб. Вони намагатимуться пробити дірки в нашій обороні», — розповів Євлаш.

Спікер нагадав, що окупанти вже намагалися це зробити, але успіху не мали.