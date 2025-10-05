На Львівщині зросла кількість жертв нічного удару рф

За оновленими даними, в результаті ракетно-дронової атаки рф загинули четверо людей, ще четверо — поранені. Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наслідки російської атаки на Львівщину 5 жовтня 2025 року / Фото: ДСНС

Садовий уточнив, що трагедія сталася у селі Лапаївка, розташованому поруч зі Львовом.

«У нашій сусідній громаді, в Лапаївці, сьогодні сталося горе. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Ще двоє поранені, зараз у нашій лікарні», — повідомив мер.

Серед постраждалих — 46-річний чоловік, який отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову, його стан оцінюють як важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови, її стан — середньої тяжкості.

ДСНС повідомила, що внаслідок нічних ударів пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки. На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби — рятувальники, медики, поліцейські та психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

«Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами», — зазначили у відомстві.

Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.