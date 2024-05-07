Суспільство

На Львівщині ухилянту присудили 3 роки

7 Травня 2024 12:37
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ухилянти, Львів
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Суд виніс вирок за ухилення від військового призову під час мобілізації мешканцю Дрогобицького району.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

Як зазначається, військово-лікарська комісія під час огляду визнала чоловіка обмежено придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Тож він міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.

“Відповідно, йому було вручено повістку, згідно якої той мав з’явитися на відправку до місця служби. Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову”, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав 29-річного мешканця району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.


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