На Львівщині судитимуть організовану групу та двох лікарів за схему переправлення військовозобов’язаних за кордон

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організованої групи та двох лікарів, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку за межі України. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Слідством встановлено, що 25-річний мешканець Львівщини разом із двома спільниками з Тернопільської області розробили схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. До оборудки залучили 27-річну лікарку-невропатолога та 30-річного лікаря-уролога зі Львова. Медики оформляли «клієнтів» на стаціонарне лікування та видавали фіктивні діагнози, які дозволяли визнати чоловіків непридатними до служби й отримати нові військово-облікові документи.

Окрім цього, організатор групи особисто підробляв документи про непридатність до військової служби. Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів залежно від складності. За даними поліції, послугами злочинців скористалися щонайменше 18 чоловіків.

Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані до суду. Усім учасникам групи інкримінують низку злочинів, серед яких — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, сприяння у незаконному переправленні осіб через держкордон, підробка документів та шахрайство. Максимальне покарання передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Членів групи взято під варту без права внесення застави. Лікарям загрожує до 8–9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади.

Зловмисників викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.