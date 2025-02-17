На Львівщині спалах грипу, школи йдуть на карантин

На Львівщині через перевищення епідпорогу із захворюваності на грип та ГРЗ введено карантин у школах, який триватиме до 28 лютого.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска запевнив, що карантин не означатиме канікул, оскільки школи з 2020 року навчилися працювати на дистанційних платформах.

За словами Марії Озірковської, заступниці генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня на грип та ГРЗ занедужало понад 15 тисяч осіб, з них більше половини – діти.

У стаціонарах області на лікуванні перебуває 177 людей з грипом та ГРЗ, більшість з яких госпіталізовано за останні два дні.

“У структурі захворювань більшу частку складають діти – 53 відсотки. Вікова структура – діти від 5 до 14 років, тобто діти шкільного віку”, — говорить Озірковська.