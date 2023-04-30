Суспільство

На Луганщині командири РФ наполягають на кремації загиблих вояків

30 Квітня 2023 19:54
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війна, зсу, генштаб

В окупованому Луганську місцеві лікарні вже не справляються із великою кількістю поранених окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Для лікування російських загарбників до міста нещодавно із московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду – обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська” – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом останнього часу, втрати загиблими мешканців Луганська та його околиць, які були примусово мобілізовані до армії РФ становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб.

Крім того, щоб зменшити кількістьь могил на цвинтарі, так зване «МДБ» наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.


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