Суспільство

На київському Подолі знесли будинок, якому 200 років: на його місці буде”клубний дом”

10 Серпня 2023 14:40
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київ

У Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ століття.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

“На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою”, – йдеться у повідомленні.

За словами Семенової, згідно з документами, замість будинку постане “клубний дом” за замовленням Сергія Боярчукова.

Будинок на Ярославській, 13-Б — це садиба, яка є зразком першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю побудували на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.


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