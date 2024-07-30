Кримінал

На Київщині затримали чергових паліїв військових та волонтерських авто
30 Липня 2024 17:30
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Правоохоронці затримали неодружену пару паліїв військових та волонтерських авто / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали неодружену пару, яка виконувала завдання РФ щодо підпалів авто Сил оборони на Київщині.

Про це повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, для знищення автотранспорту українських захисників окупанти залучили 25-річного жителя Черкащини та його 20-річну співмешканку, які шукали в інтернеті швидкого заробітку.

“Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили “на погодження” своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на “потрібні” локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус та позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для передачі Силам оборони.

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали обох зловмисників за лічені години “по гарячих слідах”. У затриманих вилучено запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.


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