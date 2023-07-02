Кримінал

На Київщині уламки дронів впали на приватні будинки

2 Липня 2023 09:45
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На Київщині в ніч проти 2 липня працювала протиповітряна оборона, уламки дронів-камікадзе впали на приватні будинки, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога», – йдеться у повідомлення.

Внаслідок атаки армії РФ постраждав мешканець одного з будинків – місцева влада повідомляє, що чоловік отримав поранення ноги, йому надали необхідну медичну допомогу.


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