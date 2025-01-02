Кримінал

На Київщині розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину на вулиці
2 Січня 2025 21:48
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діти, поліція
Ілюстративне фото / УНІАН

Правоохоронці розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці міста Богуслав Київської області.

“Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я”, – повідомила поліції Київщини.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, просять звертатися на спецлінію “102” або до найближчого відділення поліції.


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