На Київщині розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину на вулиці

Правоохоронці розшукують матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці міста Богуслав Київської області.

“Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я”, – повідомила поліції Київщини.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, просять звертатися на спецлінію “102” або до найближчого відділення поліції.