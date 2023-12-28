На Київщині посилили контрдиверсійні та безпекові заходи

У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилять контрдиверсійні та безпекові заходи. В області збільшать кількість блокпостів та перевірятимуть місця скупчення людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини. Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали та медичні заклади.

“Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб”, – додали в ОВА.