На Київщині після масованої атаки РФ спалахнули пожежі у п’яти районах, знищено термінал “Нової пошти”

У ніч на 15 червня внаслідок комбінованої російської атаки на Київську область у кількох районах зафіксували падіння уламків цілей та пожежі. Горіли складські приміщення, житлові будинки та автомобіль.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 квадратних метрів.

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За інформацією СЕО “Нової пошти” Євгена Тафійчука, внаслідок чергової російської ракетної атаки було знищено найбільший інноваційний термінал компанії. За його словами, йдеться про перший в Україні сортувальний центр, оснащений обладнанням для автоматичного сортування посилок від компанії Vanderlande.

“У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни”, – зазначив Тафійчук.

Він наголосив, що внаслідок удару термінал зруйновано, однак усі співробітники залишилися неушкодженими.

У Броварському районі сталося загоряння уламків на території складських приміщень.

У Вишгородському районі зафіксовано падіння уламків на території приватного домоволодіння.

У Фастівському та Бориспільському районах загорілися приватні житлові будинки та легковий автомобіль.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.