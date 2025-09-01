У лісгоспі на Київщині знищили 137 дерев: сума збитків — понад мільйон гривень

ДБР повідомило про підозру інженеру лісового господарства ДП “Ліси України” у Київській області, який допустив незаконну вирубку 137 дерев віком понад 90 років. За оцінками експертів, завдана шкода перевищує 1,1 млн гривень, зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в ДБР.

Слідчі ДБР встановили, що інженер лісового господарства у червні 2023 року недбало поставився до виконання своїх обовʼязків. Посадовець не перевірив план рубки ділянки, вік деревини, наявність дозволів на рубку, проте надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

Згідно з висновками експертів незаконна рубка деревини цінних порід завдала матеріальної шкоди державі на суму понад 1,1 млн гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.