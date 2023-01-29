На Київщині генератор вбив трьох людей

У Княжичах на Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через неправильне використання генератора.

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту.

Нєбитов закликав чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

В службі ДСНС не втомлюються нагадувати, що генератори за жодних умов не можна встановлювати в приміщенні. Вони повинні знаходитися мінімум за 6 метрів від житлових будівель та вікон.