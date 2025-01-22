Кримінал

На Київщині двоє чоловіків викрали немовля: вимагали повернути неіснуючий борг у 200 тис. доларів
22 Січня 2025 21:26
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У Києві затримали викрадачів немовляти / Фото: Поліція Київської області
У Києві затримали викрадачів немовляти / Фото: Поліція Київської області

20 січня вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали однорічну дитину, зачинивши матір у квартирі та відібравши у неї телефон. Зловмисники вимагали 200 тисяч доларів неіснуючого боргу. Усіх затримано, дитина не постраждала. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що у квартиру потерпілої, яка сама виховує дитину, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про її грошові заощадження. Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Боржницею себе жінка не визнавала і тоді гості забрали дитину, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони та зникли з місця події.

Затримання підозрюваних у викраденні дитини в Києві / Фото: Поліція Київської області

“Правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала”, – розповіли в поліції.

Менш ніж за добу усіх причетних затримали. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього.


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