На Київщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку, поки її батько спав, — поліція

У Бучанському районі Київської області 39-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

До поліції із заявою звернулася жінка та повідомила, що знайомий їй чоловік зґвалтував її 11-річну доньку. Поліцейські встановили, що батько дитини разом зі знайомим вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь.

“Коли чоловік заснув, фігурант скористався відсутністю сторонніх осіб, безпорадним станом малолітньої особи та вчинив відносно дитини дії сексуального характеру”, — розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років — ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.