        На Київщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку, поки її батько спав, — поліція

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 16:05
        На Київщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні дитини / Фото ілюстративне: Depositphotos
        На Київщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні дитини / Фото ілюстративне: Depositphotos

        У Бучанському районі Київської області 39-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        До поліції із заявою звернулася жінка та повідомила, що знайомий їй чоловік зґвалтував її 11-річну доньку. Поліцейські встановили, що батько дитини разом зі знайомим вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь.

        “Коли чоловік заснув, фігурант скористався відсутністю сторонніх осіб, безпорадним станом малолітньої особи та вчинив відносно дитини дії сексуального характеру”, — розповіли в поліції.

        Правоохоронці затримали підозрюваного. Речові докази вилучено.

        Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років — ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


