На Київщині чоловік замінував контейнер для сміття, щоб помститися знайомим через конфлікт

У Броварському районі Київської області чоловік через конфлікт зі знайомими, заклав гранату в контейнер для сміття. У результаті загинула жінка, а її чоловік зазнав осколкових поранень. Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Подія сталася у селі Морозівка Баришівської громади 15 вересня. Встановлено, що підозрюваний закріпив гранату на дверях контейнера для сміття, який використовує родина місцевих жителів, про що заздалегідь було відомо фігуранту. Коли подружжя відкрило дверцята контейнера, стався вибух.

Внаслідок детонації 56-річна жінка загинула на місці, її 40-річний чоловік дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Особу зловмисника встановили завдяки перегляду камер відеоспостереження та опитування свідків. За підозрою затримано 60-річного місцевого жителя.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили пʼять гранат, два підривачі та близько 460 набоїв різного калібру.

Чоловікову повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб та незаконного придбання та зберігання вибухових пристроїв, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).