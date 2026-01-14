Вибух у київському хостелі: чоловік підірвав гранату під час сварки з сусідом

У Києві чоловік підірвав гранату у хостелі під час конфлікту із сусідом по кімнаті. За замах на вбивство затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Києва.

Вибух стався в одному з хостелів на вулиці Жилянській у ніч із 8 на 9 січня, під час масштабного обстрілу столиці. Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостела стався конфлікт.

Реклама

Реклама

“Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Тоді один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав: 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали 27-річного зловмисника. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство). За клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.