На Харківщині чоловік підірвався під час спроби розібрати FPV-дрон

У понеділок, 19 січня близько 18:00, у Золочівській громаді Харківської області пролунав вибух. Під час спроби розібрати FPV-дрон загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
“Мешканець села Івашки Золочівської громади 1961 року народження загинув при поводженні з вибухонебезпечним предметом”, – йдеться в повідомленні.
Як уточнив Коваленко, за попередніми даними, чоловік намагався розібрати FPV-дрон, коли пролунав вибух.
Отримані поранення виявилися смертельними. Обставини встановлюються.