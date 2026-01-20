Фіктивні шлюби за 10 тисяч доларів: на Одещині судитимуть жінку за схему звільнення військових

Кубраков повернувся до команди Зеленського на позаштатну посаду: за що відповідатиме

На Харківщині чоловік підірвався під час спроби розібрати FPV-дрон

Атака РФ на Запоріжжя: знищено будинки, в автівці загинула людина

Як уточнив Коваленко, за попередніми даними, чоловік намагався розібрати FPV-дрон, коли пролунав вибух.

“Мешканець села Івашки Золочівської громади 1961 року народження загинув при поводженні з вибухонебезпечним предметом”, – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 19 січня близько 18:00, у Золочівській громаді Харківської області пролунав вибух. Під час спроби розібрати FPV-дрон загинув чоловік.