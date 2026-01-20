        Події

        На Харківщині чоловік підірвався під час спроби розібрати FPV-дрон

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 20:10
        Російський fpv-дрон / Ілюстративне фото: Соцмережі
        Російський fpv-дрон / Ілюстративне фото: Соцмережі

        У понеділок, 19 січня близько 18:00, у Золочівській громаді Харківської області пролунав вибух. Під час спроби розібрати FPV-дрон загинув чоловік.  

        Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

        “Мешканець села Івашки Золочівської громади 1961 року народження загинув при поводженні з вибухонебезпечним предметом”, – йдеться в повідомленні.

        Як уточнив Коваленко, за попередніми даними, чоловік намагався розібрати FPV-дрон, коли пролунав вибух.

        Отримані поранення виявилися смертельними. Обставини встановлюються.


