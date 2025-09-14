На Київщині боєприпаси вибухнули поруч із поїздом Харків – Перемишль

У Київській області стався вибух боєприпасів у районі села Калинівка, повідомили джерела «Дзеркала тижня». За їхніми даними, детонація відбулася під час перевезення залізницею. У момент інциденту поруч рухався поїзд Харків – Перемишль, який через пошкодження контактної мережі був екстрено зупинений. Сотні пасажирів евакуювали до найближчої лісосмуги. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. Він зазначив, що разом із «Укрзалізницею» та рятувальними службами ведеться ліквідація наслідків. Для пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль організували трансфер до Києва: частину перевезли автобусами, решту пересадили на інший склад. Трьом жінкам знадобилася медична допомога через стрес.

«Укрзалізниця» повідомила, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення йтимуть в об’їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень, що призведе до відхилення від графіка. Водночас залізничники обіцяють прискорити рух і вручну узгоджувати стиковки.

Зокрема, поїзд №23 Київ – Хелм уже прямує через Коростень із затримкою, а №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ і Коростень, очікувана затримка – щонайменше 4 години. Пасажири, які не встигнуть на цей рейс, можуть скористатися будь-яким іншим поїздом у напрямку Перемишля протягом доби без обміну квитків.

Щоб уникнути ранкових перебоїв у русі, «Укрзалізниця» організувала додаткові приміські рейси між Києвом і Бояркою. Тактовий рух запроваджено на весь день неділі, зокрема призначено поїзди №6101–6113 із зупинками на Караваєвих Дачах, Київ-Волинському, Вишневому та Тарасівці. Роботи з відновлення інфраструктури тривають.