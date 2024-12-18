На Курщині внаслідок боїв загинули та поранені сотні військових КНДР

У Курській області Росії в результаті бойових дій за участю північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули та зазнали поранень кілька сотень північнокорейців.

Про це інформує Associated Press, посилаючись на високопоставленого військового посадовця.

Це перша оцінка втрат серед військових КНДР, що беруть участь у бойових діях. Точну кількість загиблих і поранених не уточнено, однак зазначається, що Північна Корея понесла значні втрати через відсутність досвіду участі в бойових діях.

Нагадаємо, що нещодавно представник Пентагону Патрік Райдер підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, минулого тижня північнокорейці брали участь у боях на Курщині та зазнали втрат, однак точні дані не були надані.

Російські військові журналісти також повідомляли про перше бойове хрещення північнокорейських військ у Курській області, зокрема про їх участь у взятті села Плехово в Суджанському районі.