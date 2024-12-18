Суспільство

На Курщині внаслідок боїв загинули та поранені сотні військових КНДР
18 Грудня 2024 10:24
читать на русском →
кндр
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Курській області Росії в результаті бойових дій за участю північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули та зазнали поранень кілька сотень північнокорейців.

Про це інформує Associated Press, посилаючись на високопоставленого військового посадовця.

Це перша оцінка втрат серед військових КНДР, що беруть участь у бойових діях. Точну кількість загиблих і поранених не уточнено, однак зазначається, що Північна Корея понесла значні втрати через відсутність досвіду участі в бойових діях.

Нагадаємо, що нещодавно представник Пентагону Патрік Райдер підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, минулого тижня північнокорейці брали участь у боях на Курщині та зазнали втрат, однак точні дані не були надані.

Російські військові журналісти також повідомляли про перше бойове хрещення північнокорейських військ у Курській області, зокрема про їх участь у взятті села Плехово в Суджанському районі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 10:32

Невитрачені Байденом кошти на підтримку України можуть перейти Трампу – ЗМІ
18 Грудня 2024 10:24

На Курщині внаслідок боїв загинули та поранені сотні військових КНДР
18 Грудня 2024 08:22

Вашингтон: Україна забезпечена військовою підтримкою до завершення наступного року
18 Грудня 2024 07:14

Зеленський: Трамп усвідомлює ризики заморожування війни
17 Грудня 2024 21:26

Лауреатом Премії Шевельова став Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки