На Курщині Сили оборони уразили російські понтонні переправи через Сейм

Українські військові уразили російські понтонні переправи через річку Сейм у Курській області.

Сили Спеціальних Операцій Збройних сил України оприлюднили відео, на якому демонструється застосування касетних боєприпасів по переправах.

Спочатку ССО уразили FPV-дронами техніку та обладнання російського понтонно-мостового підрозділу між населеним пунктом Званное та Глушково. Потім по цій позиції відпрацювала українська артилерія касетними боєприпасами.

Ukrainian SOF in concert with Defense forces successfully destroyed pontoon crossings in Kursk region.



Moreover, russian field ammunition depot, EW vehicle as well as 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/VjMzIdLFvr