Суспільство

На Курщині Сили оборони уразили російські понтонні переправи через Сейм
21 Серпня 2024 14:31
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Українські військові уразили російські понтонні переправи через річку Сейм у Курській області.

Сили Спеціальних Операцій Збройних сил України оприлюднили відео, на якому демонструється застосування касетних боєприпасів по переправах.

Спочатку ССО уразили FPV-дронами техніку та обладнання російського понтонно-мостового підрозділу між населеним пунктом Званное та Глушково. Потім по цій позиції відпрацювала українська артилерія касетними боєприпасами.


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