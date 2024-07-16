На курорті Поморіє у Болгарії виявили тіло 60-річного українця

У Болгарії у курортному місті Поморіє в районі “Косата” виявили тіло 60-річного громадянина України.
Про це повідомили у поліції, інформує Болгарське національне радіо.
Повідомлення про загибель чоловіка надійшло 15 липня близько 17:30.
Під час первинного огляду видимих ознак насильства не виявили. Тіло українця доставили на розтин до відділення судово-медичної експертизи Університетської лікарні у Бургасі. У справі розпочато досудове провадження.
За попередньою інформацією, смерть настала в результаті утоплення.