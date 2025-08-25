На кордоні зі Словаччиною затримали громадянина Чехії, який ішов в Україну коліями

Прикордонники Чопського загону затримали 30-річного громадянина Чехії, який намагався потрапити в Україну поза пунктом пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Іноземець незаконно перетнув кордон зі Словаччини та рухався коліями у напрямку пункту пропуску “Чоп”.

При собі чоловік не мав жодних речей, окрім одягу. Він пояснив, що прямував до України з туристичною метою та не знав про обов’язковість проходження контролю в офіційних пунктах. За його словами, він прибув до Словаччини потягом, але, не знайшовши розкладу рейсів в Україну та вирішив йти пішки коліями.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП. Після завершення необхідних процедур його повернуть до Словаччини у порядку реадмісії.