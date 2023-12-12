На кордоні затримали “батюшок” за спробу незаконного виїзду

Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Але справжнім священником був лише один. Четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, ряси двом чоловікам дав третій — чинний клірик церкви московського патріархату. Раніше він був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври.

«На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими», — розповіли прикордонники.

Так, ділки покатали охочих виїхати за кордон на човні по озеру Кагул і висадили їх на протилежному березі. Ця «подорож» обійшлася чоловікам у 4000 доларів з кожного.

«Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити “туристам”, що “Україна — не Молдова” і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону», — йдеться у повідомленні.