Суспільство

На кордоні затримали “батюшок” за спробу незаконного виїзду

12 Грудня 2023 10:59
читать на русском →
кордон

Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Але справжнім священником був лише один. Четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, ряси двом чоловікам дав третій — чинний клірик церкви московського патріархату. Раніше він був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври.

«На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими», — розповіли прикордонники.

Так, ділки покатали охочих виїхати за кордон на човні по озеру Кагул і висадили їх на протилежному березі. Ця «подорож» обійшлася чоловікам у 4000 доларів з кожного.

«Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити “туристам”, що “Україна — не Молдова” і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону», — йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 12:30

Причиною масового збою в роботі “Київстар” стала хакерська атака
12 Грудня 2023 13:33

Бійці 24 бригади відбили один із териконів у Горлівці
12 Грудня 2023 13:19

Туск заявив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 Грудня 2023 13:17

В Monobank також заявили про масовану хакерську атаку
12 Грудня 2023 11:25

У Мінцифри пояснили, чому після збою у роботі Київстару не працює нацроумінг
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки