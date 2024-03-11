Політика

На кордоні з Польщею протестувальники почали зупиняти пасажирські автобуси

11 Березня 2024 16:34
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Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков зазначив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

«Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. (…) Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — написав міністр.


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