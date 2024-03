На кордоні з Польщею протестувальники почали зупиняти пасажирські автобуси

Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков зазначив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

«Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. (…) Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — написав міністр.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU