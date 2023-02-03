Політика

На кордоні з Харківською областю скупилися російські війська 

3 Лютого 2023 12:20
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хова

Поблизу кордонів з Харківською областю спостерігається скупчення російських військ на куп’янському, богодухівському та білгородському напрямках.

Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов 3 лютого під час брифінгу, передає Суспільне.

“Є пожвавлення у бік Кремінної, за інформацією Генштабу. Там фактично йде лінія фронту. Щодо інших територій області, скупчення є, певне маневрування військ і по богодухівському напрямку, і по білгородському. ЗСУ на це реагує та приймає відповідні рішення”, — каже Олег Синєгубов.

За його словами, збільшення обстрілів пов’язане з тим, щоб максимально розтягнути лінію фронту та щоб не дати ЗСУ сконцентрувати сили на одному чи двох напрямках.

“Демонструють, що вони присутні у різних місцях, несуть загрозу практично з усієї лінії кордону РФ”, — говорить голова обладміністрації.

За його інформацією, є ймовірність наступу та активізації окупантів на кордонах із РФ.

“Бачимо, що у нас відбуваються постійні обстріли. Абсолютно хаотичні, це цивільна інфраструктура, житлові будинки”, — зазначив Синєгубов.

За його словами, Харківська область готова до активних дій окупантів.


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