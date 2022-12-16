Техно

На кораблі “Союз МС-22” температура підвищилася до 50 градусів

16 Грудня 2022 20:25
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мкс, космос

Через аварію в системі охолодження температура на пристикованому до Міжнародної космічної станції (МКС) кораблі «Союз МС-22» за добу піднялася до 50 градусів за Цельсієм, повідомило агентство РИА Новости з посиланням на джерело.

Наразі фахівці Роскосмосу пробують різні способи її зниження, додав співрозмовник агентства. Інше джерело сказало, що через аварію прилади «Союзу» можуть вийти з ладу.

Колишній член загону російських космонавтів Михайло Корнієнко у розмові з виданням «Зірка» назвав ситуацію на «Союзі» «нехорошою». Можливо, “Союз” доведеться відшлюзовувати від МКС, а для повернення космонавтів на Землю використовувати інший корабель, припустив він. Корнієнко додав, що на його пам’яті такий інцидент стався вперше.

При цьому Роскосмос не підтвердив підвищення температури на Союзі до 50 градусів. У держкорпорації заявили, що температура в житловому об’єму корабля, що пристикований до МКС, становить 30 градусів і що це незначне підвищення, не критичне для роботи техніки. Екіпаж доповів про відсутність загрози життю та здоров’ю, підкреслив «Роскосмос».


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