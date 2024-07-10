Кримінал

На Кіровоградщині затримали жінку, яка підпалила авто нацгвардійця та готувала диверсії проти ТЦК
10 Липня 2024 16:37
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Затримана жінка, яка підпалила авто нацгвардійця / Фото: СБУ

На Кіровоградщині правоохоронці затримали поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з інформацією контррозвідки СБУ, 28-річна мешканка Олександрії умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення “Омега” Національної гвардії. Для цього вона придбала легкозаймистий розпалювач, а також відслідкувала місце паркування авто.

Під час комендантської години затримана підпалила автомобіль нацгвардійця.

Аби “відзвітуватися” перед окупантами, жінка зафіксувала на камеру свого телефону процес підготовки та вчинення злочину.

“Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали “розганяти” фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині. Контррозвідники СБУ затримали фігурантку “по гарячих слідах”, протягом доби, коли вона вчинила злочин”, – розповідають у Службі безпеки.

Зазначається, що росіяни помітили фігурантку через її активність в Telegram-каналах, де вона шукала легкого заробітку.

У ході обшуків у жінки вилучили телефон із доказами злочину, складові саморобної запалювальної суміші та одяг, у якому нею був вчинений підпал.

Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.


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