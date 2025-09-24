На Кіровоградщині водій BMW збив чотирьох пішоходів: загинули дві дівчини

23 вересня, о 20:15, у селі Кам’янече Голованівського району Кіровоградської області водій автомобіля BMW збив групу пішоходів. Загинули дві неповнолітні дівчини, двоє дорослих у лікарні.
Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.
Автомобілем BMW керував 24-річний водій. Внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина — на місці події, а 16-річна — від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу.
Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, дістали тілесні ушкодження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.