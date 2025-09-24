        Кримінал

        На Кіровоградщині водій BMW збив чотирьох пішоходів: загинули дві дівчини

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 12:04
        Пошкоджена внаслідок ДТП автівка / Фото: ГУНП в Кіровоградській області
        23 вересня, о 20:15, у селі Кам’янече Голованівського району Кіровоградської області водій автомобіля BMW збив групу пішоходів. Загинули дві неповнолітні дівчини, двоє дорослих у лікарні.

        Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.

        Автомобілем BMW керував 24-річний водій. Внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина — на місці події, а 16-річна — від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу.

        Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, дістали тілесні ушкодження.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Місце ДТП / Фото: ГУНП в Кіровоградській області

