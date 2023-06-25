На Кіровоградщині п’яний поліцейський вбив трьох підлітків, ще троє – поранені

Поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області у ДТП загинули троє 16-річних дівчат. Автомобілем, у якому їхали дівчата, керував п’яний поліцейський.

Про це повідомили у поліції регіону.

На місці події стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів.

За даними слідства, 25 червня 2023 року, водій автомобіля «Mercedes-Benz», рухаючись автодорогою «Кропивницький-Кривий Ріг- Запоріжжя», неподалік смт. Новгородка, грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням та допустив зʼїзд авто в кювет з подальшим перекиданням. У салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів – випускників однієї із місцевих шкіл. У результаті аварії троє шістнадцятирічних дівчат загинули на місці події. Ще двоє пасажирів – хлопець, 2005 року народження та дівчина, 2007 року народження – отримали тілесні ушкодження.

Водій автомобіля у результаті також отримав тілесні ушкодження. За попередніми даними, водій був нетверезий.

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

Інформацію про ДТП до ДБР передали невідкладно.