На Камчатці сімох контрактників відправили в колонію через відмову воювати в Україні

Гарнізонний військовий суд у Петропавловську-Камчатському призначив до двох із половиною років колонії-поселення сімом контрактникам, які відмовилися брати участь у війні проти України. Інформацію про це опубліковано на сайті суду, пише Медіазона.

Усіх сімох військовослужбовців визнали винними у справі про невиконання наказу в період військового конфлікту.

Олександру Агафонову призначили два роки і три місяці колонії-поселення. За версією слідства, восени 2023 року він порушив наказ командира і відмовився їхати на фронт під приводом “незадовільного стану здоров’я”.

У січні два роки і один місяць колонії-поселення отримав військовослужбовець Іван Морщаков. По два роки і два місяці колонії-поселення призначили контрактникам Михайлу Філіппову та Олександру Бикову. Усі троє теж відмовилися воювати восени минулого року.

Ще троє військових відмовилися від участі в бойових діях влітку 2023 року. Артему Міркіну призначили два роки і три місяці колонії-поселення, Артему Нештуну – два роки і чотири місяці колонії-поселення. Наприкінці грудня до двох із половиною років колонії-поселення засудили Олександра Максимова.