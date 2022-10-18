Кримінал

На Ізюмщині 16-річний хлопець підірвався на боєприпасі

18 Жовтня 2022 21:49
10
війна, діти, гпу

16-річний хлопець отримав важкі поранення внаслідок підриву на російському боєприпасі 17 жовтня на Ізюмщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

“17 жовтня поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та отримав тяжкі поранення”, — сказано у повідомленні.

Також в Офісі Генпрокурора зафіксували поранення 16-річного хлопця внаслідок обстрілу 16 жовтня села Дружелюбівка Ізюмського району.

На 18 жовтня ювенальні прокурори зафіксували 258 випадків, коли діти з Харківської області постраждали внаслідок війни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2022 20:05
59

НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів – Столтенберг
18 Жовтня 2022 22:11
41

З моменту моторошної аварії на Сумській у Харкові, в якій загинули шестеро людей, минуло п’ять років
18 Жовтня 2022 20:46
185

Суровікін не виключив “прийняття найнепростіших рішень” на Херсонському напрямку
18 Жовтня 2022 20:33
37

Apple презентувала нові планшети iPad та iPad Pro
18 Жовтня 2022 19:56
30

Буданов: Москва замовила Ірану 1750 дронів, 70% дронів збивають ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки