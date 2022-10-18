На Ізюмщині 16-річний хлопець підірвався на боєприпасі

16-річний хлопець отримав важкі поранення внаслідок підриву на російському боєприпасі 17 жовтня на Ізюмщині.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
“17 жовтня поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та отримав тяжкі поранення”, — сказано у повідомленні.
Також в Офісі Генпрокурора зафіксували поранення 16-річного хлопця внаслідок обстрілу 16 жовтня села Дружелюбівка Ізюмського району.
На 18 жовтня ювенальні прокурори зафіксували 258 випадків, коли діти з Харківської області постраждали внаслідок війни.