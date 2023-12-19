На Івано-Франківщині КАМАЗ повис з мосту. У його кабіні застрягла жінка

В Івано-Франківській області через ДТП з місцевого мосту повисла частина автомобіля КАМАЗ. У кабіні машини була жінка, її витягли рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС.
Аварія сталася 19 грудня в селі Вістова Калуської громади, на автодорозі Н-10 (Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига).
У ДТП фігурували легковий та вантажний автомобілі. Унаслідок зіткнення частина автомобіля КАМАЗ повисла над мостом.
Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та з допомогою автодрабини провели заходи з порятунку жінки, яка перебувала в кабіні вантажного автомобіля.
На щастя, ніхто не постраждав. Жінку оглянули медики — її стан здоров’я в нормі.