Кримінал

На Хмельниччині у медиків-корупціонерів вилучили майже 8 мільйонів гривень
14 Жовтня 2024 12:57
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Правоохоронці повідомили про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом.

За даними слідства, медики розробили схему незаконного заробітку через допомогу в отриманні інвалідності, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

“Фельдшер організовував пошук та підбір громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла “клієнтів” на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без фактичного перебування таких на стаціонарному лікуванні виготовляла медичні документи, які надалі ставали підставою надання таким громадянам груп інвалідності”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, ціна послуг коливалась від 3600-7800 доларів США.

“Під час обшуків у медиків правоохоронці вилучили понад 182 тисяч доларів, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 мільйонам гривень, чорнові записи, медичну документацію, мобільні телефони”, – написали у повідомлені.

Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої підозрюваної перебуває на розгляді в суді.

Правоохоронці вилучили майже 8 мільйонів гривень у медиків / Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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